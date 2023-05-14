Головне за ніч. Неділя, 14 травня

Черговий нічний наліт "шахедів" на Київ, 57 бойових зіткнень на сході, бої за Бахмут та Мар’їнку , втрати окупантів, Зеленський в Берліні.

Минулої доби Росія завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні безпілотники “Shahed-136/131”.

За уточненою інформацією Генштабу, 18 із 23 дронів наші захисники знищили. Внаслідок влучань вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Більше 30 цивільних осіб отримали поранення.

Повітряні сили повідомляють, що в ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами “Shahed-136/131”, ракетами “Калібр” із кораблів у Чорному морі і крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Знищено три крилаті ракети та 25 безпілотників.

Упродовж доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до 50 вильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Всі безпілотники, які рухалися у ніч на неділю в напрямку Києва, були знищені на дальніх підступах, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Сьома повітряна атака на столицю з початку травня! За попередньою інформацією, до опівночі рашисти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Скоріше за все − для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва, були знищені на дальніх підступах”, − зазначив він.

Після опівночі була повітряна тривога, повʼязана із атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Але в повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет зафіксовано не було. За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Противник завдав 4 ракетних ударів, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 198 880 окупантів, за минулу добу російська армія позбулася 620 військових, п’яти танків, 18 бронемашин, 21 артсистеми.

Про інші втрати противника – в новині.

Президент України Володимир Зеленський вночі приземлився в Берліні, повідомив він сам у Твіттері. У Німеччині йтиметься про підтримку України.

“Уже в Берліні. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄВРОПА. НАТО. Безпека”, − зазначив очільник країни.

Це перший візит глави держави до Німеччини після повномасштабного вторгнення Росії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!