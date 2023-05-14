ППО ліквідувала всі безпілотники, які окупанти випустили на Київ у ніч на неділю

Всі безпілотники, які рухалися у ніч на неділю в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Сьома повітряна атака на столицю з початку травня! За попередньою інформацією, до опівночі рашисти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Скоріше за все − для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах”, − зазначив він.

Після опівночі була повітряна тривога, повʼязана із атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Але в повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет зафіксовано не було.

За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає.

Нагадаємо, ППО також знищила всі ворожі дрони, які РФ випустила на Київ 13 травня. Це була шоста повітряна атака на столицю від початку травня.