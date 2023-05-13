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ППО знищила всі ворожі дрони, які РФ випустила на Київ

Це вже шоста повітряна атака на столицю від початку травня.

ППО знищила всі ворожі дрони, які РФ випустила на Київ
Фото: mil.in.ua

Українська протиповітряна оборона знищила всі "шахеди", як Росія випустила на Київ.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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За його словами, це вже шоста повітряна атака на столицю з початку травня.

"Цього разу ворог здійснив напад, використовуючи виключно безпілотні літальні апарати. Під час останньої повітряної тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси «Shahed». Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені! Дякуємо ППО!", - наголосив Попко.

Очільник КМВА додав, що у Києві руйнувань та травмованих не зафіксовано. 

Нагадаємо, вночі 13 травня Росія обстріляла Миколаїв реактивними снарядами з систем залпового вогню з окупованого лівобережжя Херсонщини. Станом на ранок було відомо про трьох потерпілих.

Також зранку РФ вдарила по Хмельниччині. Є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району.

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