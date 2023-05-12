У Дружківці внаслідок вибухів постраждали двоє людей

Ввечері 12 травня у Дружківці Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

"Вибухи пролунали о 18:18. Причину вибухів з'ясовують. Епіцентром вибуху стала п'ятиповерхівка, але це густонаселений район, тому є руйнування дахів, вікон у близько 10 багатоквартирних будинків. Двоє людей постраждали, їх відправили у лікарню", - розповів начальник Дружківської МВА Сергій Боєвський.

Він додав, що на місці працює гуманітарний штаб, тривають обходи.

Міські комунальні служби зранку будуть закривати вікна й дахи та прибирати сміття.

Речниця обласної прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва зазначила, що за фактом обстрілу Дружківки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Встановлюється тип зброї, з якої здійснено обстріл.

Нагадаємо, вранці 11 травня ворог завдав ракетного удару по Слов’янську з С-300. Було влучання у приватний будинок, поранена жінка померла в лікарні. Окрім того, постраждали дві багатоповерхівки на вул. Світлодарській, приватні будинки та автомобілі.