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Російські війська три рази обстріляли Чернігівщину

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Російські війська три рази обстріляли Чернігівщину
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Юрія Малашка/Запорізька ОВА

Сьогодні, 12 травня, російські окупанти три рази обстріляли прикордонні території Чернігівської області. 

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

Зокрема, з 12:10 до 13:40 ймовірно з міномету 120 мм обстрілювали район н.п. Карповичі.

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Також з міномету 120 мм окупанти обстрілювали район н.п. Медведівка. 

А ввечері з міномету 120 мм обстріляли район н.п. Нововасилівка.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, на Херсонщині сьогодні, 12 травня, внаслідок ворожого обстрілу області загинули дві жінки

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