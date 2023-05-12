Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, поранення отримав чоловік

Російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Дніпропетровську область.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росіяни обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь.
Внаслідок обстрілів поранення отримав 29-річний чоловік, котрий знаходиться у лікарні в задовільному стані.
Крім того, рятувальники звільнили зі зруйнованого будинку 71-річну жінку.
Лисак зазначив, що у місті зруйновано 3 приватні оселі, ще 7 пошкоджені. Потрощені 7 господарських споруд, 1 знищена. Побиті авто, паркани, лінії електропередач та газогони.
Також є руйнування церкви, адмінбудівлі та магазину.
Нагадаємо, на Херсонщині сьогодні, 12 травня, внаслідок ворожого обстрілу області загинули дві жінки.