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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, поранення отримав чоловік

Поранений знаходиться у лікарні в задовільному стані. 

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, поранення отримав чоловік
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Дніпропетровську область.  

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь.

Внаслідок обстрілів поранення отримав 29-річний чоловік, котрий знаходиться у лікарні в задовільному стані. 

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Крім того, рятувальники звільнили зі зруйнованого будинку 71-річну жінку.

Лисак зазначив, що у місті зруйновано 3 приватні оселі, ще 7 пошкоджені. Потрощені 7 господарських споруд, 1 знищена. Побиті авто, паркани, лінії електропередач та газогони. 

Також є руйнування церкви, адмінбудівлі та магазину.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, на Херсонщині сьогодні, 12 травня, внаслідок ворожого обстрілу області загинули дві жінки.

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