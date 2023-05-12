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У тимчасово окупованому Криму розбився російський вертоліт Мі-28

Обидва пілоти загинули.

У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму упав російський вертоліт Мі-28.

Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора.

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Інцидент трапився у селі Світле 12 травня під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Вертоліт був без боєкомплекту.

Льотчики загинули. За попередніми даними, причиною аварії стала відмова техніки.

Нагадаємо, минулого місяця російський винищувач МіГ-31 розбився в Мурманській області. У літака під час планового польоту, за попередніми даними, спалахнув один з двигунів. Винищувач впав в озеро. До цього у Білгородській області Росії розбився штурмовик Су-25. Літак упав на сарай із сіном, після чого спалахнула пожежа.

Торік під час посадки в місті Могоча Забайкальського краю розбився гелікоптер Мі-8. У результаті аварії гелікоптера одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. А два винищувачі упали в Ростовській області.

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