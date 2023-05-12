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На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув робітник ферми у прифронтовому селі

Ворог обстріляв ферму в с. Чернещина.

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув робітник ферми у прифронтовому селі
Ілюстративне фото: окупанти
Фото: ЕРА/UPG

Сьогодні, 12 травня, на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув робітник ферми. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

“Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини. Сьогодні російські окупанти обстріляли ферму в с. Чернещина Ізюмського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 30-річний працівник ферми”, - йдеться в повідомленні. 

Очільник області висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили з "Торнадо" по Харківській області, поранено двох цивільних. 16-річна дівчина та 43-річна жінка госпіталізовані.

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