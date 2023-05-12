З понеділка спецпредставник уряду Китаю розпочне візити до України та інших країн

З понеділка, 15 травня спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії та експосол КНР у Москві Лі Хуей розпочне візити в Україну, Польщу, Францію, Німеччину, а також РФ.

Про це пише Bloomberg.

“Візит представників Китаю до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю сприяти діалогу та повністю демонструє, що Китай твердо стоїть на боці миру”, − заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь на пресбрифінгу в Пекіні у п’ятницю.

Генрі Ван Гуйяо, засновник Центру Китаю та глобалізації, назвав рішення направити китайського представника в Україну “справді значущим”.

“Китай повинен бути активним посередником і брати участь (у сприянні закінченню війни, − ред.), щоб люди сприйняли це серйозно, і люди побачили, що Китай може відігравати позитивну роль. Це покращить відносини як з європейськими країнами, так і, звичайно, навіть із США”, − сказав він.

Лідер КНР Сі Цзіньпін оголосив, що Китай відправить свого представника в Україну, минулого місяця під час його першої розмови з Володимиром Зеленським після повномасштабного вторгнення Росії.

Розмова із Зеленським відбулася невдовзі після того, як посол Китаю у Франції Лу Шає в ефірі телебачення поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав відповідно до міжнародного права, що викликало гнівну критику з боку країн Балтії та інших держав. Пізніше Китай видалив стенограму інтерв’ю і заявив, що вони не відображають офіційну політику уряду.