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Литва і Естонія розкритикували скандальну заяву посла КНР

Лу Шає заявив, що пострадянські країни нібито не мають статусу.

Литва і Естонія розкритикували скандальну заяву посла КНР
Фото: EPA

Сумніви посла КНР у Франції Лу Шає в суверенітеті колишніх радянських республік є однією з причин, чому країни Балтії не довіряють Китаю.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю "посередництво для миру в Україні", то ось китайський посол, який стверджує, що Крим - це Росія, а кордони наших країн не мають законної основи", - написав литовський чиновник.

Також МЗС Естонії викликало посла Китаю і заявило, що такі висловлювання викликають нерозуміння.

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Нагадаємо, 21 квітня Лу Шає заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.

Посол України у Франції Вадим Омельченко відреагував на заяви посла Китаю в цій країні Лу Шає щодо Криму і статусу України у міжнародному праві.

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