П'ять держав-членів ЄС звернулися до Єврокомісії - хочуть заборонити імпорт ще більшої кількості продукції з України

Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з України, яку заборонено імпортувати, повідомляє РАР.

Лист надіслали віце-президенту Єврокомісії, єврокомісару з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу та єврокомісару з питань сільського господарства Янушу Войцеховському.

"Ми, міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, хочемо ще раз звернути увагу на імпорт сільськогосподарської продукції з України, який зростає і спричиняє серйозні ринкові збурення та завдає шкоди сільгоспвиробникам ЄС, особливо в державах-членах, які межують з Україною або розташовані поблизу. Хоча цю тему неодноразово піднімали на засіданнях Ради ЄС із сільського господарства та рибальства, досі її не розглядали належним чином. Ми не можемо прийняти ситуацію, коли весь тягар управління збільшенням імпорту лежить на лише кілька країн-членів ЄС", - йдеться в тексті листа.

Міністри п'яти держав зазначили - чинні пропозиції Єврокомісії щодо розв'язання проблеми хороші, але недостатні.

Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина вважають, що перелік заборонених для імпорту продуктів треба розширити. Наразі в ньому перебувають пшениця, кукурудза, насіння ріпаку і соняшник. Країни пропонують включити сюди ще соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти.

Представники держав вказують, що продовження цих заходів має бути гарантовано після закінчення дії чинної постанови про скасування мит на товари з України, яке відбудеться у червні.

Скасування цих заходів можна розглядати лише після відновлення ринкової рівноваги в прикордонних або прикордонних державах-членах, вважають міністри.

Вони також зазначають, що другий пакет підтримки, який зараз готують у межах сільськогосподарського резерву для держав-членів ЄС, які межують ять з Україною, є необхідним доповненням до надзвичайних захисних заходів.

"Ми закликаємо до якнайшвидшого завершення роботи та негайного впровадження пакету. Забезпечення жорсткого санітарного контролю та контролю якості імпорту з України має й надалі залишатися пріоритетом", - йдеться у листі.

Міністри наголосили, що треба також продовжувати обговорення наступних заходів, які можуть сприяти пом’якшенню нинішніх проблем та запобіганню схожим труднощам у майбутньому.

Очільники відомств пропонують запровадити механізм підтримки, який автоматично активується у разі збільшення імпорту певного продукту з України вище від установленого рівня, напрацювати пропозиції щодо спільного рішення ЄС, яке стосуватиметься забезпечення закупівлі українського зерна. Також ідеться про підготовку пропозиції щодо заходу для заохочення транспортування українських товарів уже в сусідніх державах-членах ЄС або поблизу кордону.

Нагадаємо, із 19 квітня Румунія встановила контроль на митниці для всіх сільгосптоварів товарів, які надходять з України. А Угорщина до 30 червня заборонила імпорт меду та низки м’ясних продуктів з України - загалом у переліку є 25 продуктів.