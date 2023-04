Витік секретних документів Пентагону стався менш ніж за дві доби до вторгнення Росії в Україну, - NYT

Військовослужбовець Національної гвардії ВПС США, якого обвинувачують у "зливі" секретних документів, розміщував конфіденційну інформацію на декілька місяців раніше, ніж було відомо раніше, і в набагато чисельнішій групі чату.

Як повідомляє The New York Times, користувач Discord, що відповідає профілю Джека Тейшейри, поширював розвіддані менш ніж за дві доби до повномасштабного вторгнення РФ. Інформація потрапила у раніше невідому чат-групу Discord, популярну серед геймерів соцмережі. Група налічувала близько 600 учасників.

"Бачив звіт Пентагону, в якому йшлося, що третина сил використовується для вторгнення", - написав підозрюваний перед російським вторгнення. Щоб справити враження на інших учасників групи, які піддали сумніву його словами, він додав: "У мене є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Це привілей бути у розвідувальному підрозділі ВПС США".

Деякі опубліковані ним розвідувальні дані передбачали розвиток подій на полі бою. Так, 27 березня 2022 року Тейшейра поділився секретною інформацією про виведення російських військ із Києва, інформацією, яку, за його словами, "знайшов на сайті АНБ".

The Times дізналася про новий великий чат від користувача Discord. На відміну від Thug Shaker Central, другий чат був публічно вказаний на каналі YouTube і до нього можна було легко отримати доступ за лічені секунди. Додаткова інформація викликає питання про те, чому влада не виявила витік секретних даних раніше, тим більше, що пости могли б побачити ще сотні людей.

Ланцюжок цифрових доказів, зібраних The Times, укотре пов'язує повідомлення, що містять конфіденційну інформацію, із льотчиком Тейшейрою. Пости були створені під ім'ям користувача, яке The Times раніше пов'язувала з Airman Teixeira. Чоловік, який злив інформацію, сказав, що працював у розвідувальному підрозділі ВПС США. Деталі у відео та фотографіях, які він опублікував, збігаються із зображеннями, розміщеними членами родини в будинку Тейшейри. Учасники Discord відправили користувачеві привітання з днем народження 21 грудня, того ж дня сестра льотчика Тейшейри привітала його з днем народження у Facebook. І він розмістив фотографію старовинної німецької гвинтівки, за яку The Times знайшла онлайн-квитанцію на ім'я льотчика Тейшейри.

Повідомлення в чаті є докладними письмовими звітами про секретні документи і вказують, з якого вони розвідувального агентства.

Нещодавно виявлена інформація містила подробиці про жертв серед росіян та українців, діяльність російських розвідувальних служб та оновлену інформацію про допомогу, яку Україна отримує. Користувач стверджував, що розміщує інформацію Агентства національної безпеки, Центрального розвідувального управління та інших спецслужб.

Видання звернулося до одного із адвокатів льотчика Тейшейри, але він відмовився коментувати останні викриття. Аналогічно вчинили і представники Федерального бюро розслідувань та Міністерства юстиції.

Нагадаємо, спершу повідомлялося, що торік у квітні на платформі Discord, а потім у Twitter та Telegram почали зʼявлятися фотографії секретних документів із даними американської розвідки. Багато з них стосувалися війни в Україні. Про джерела витоку на Thug Shaker Central у неділю вперше повідомила група журналістських розслідувань Bellingcat, яка також опитала того самого неповнолітнього учасника.

Згодом ФБР вийшло на слід та заарештувало 21-річного Джека Тейшейру, якого підозрюють у "зливі" секретних військових даних. Чоловіка заарештували минулого тижня у Дайтоні (Массачусетс).

Тейшейра з 2019 року був військовим Повітряної національної гвардії. Він – службовець Міноборони нижчої ланки, строковик, що почав працювати в вересні 2022 року і мав прослужити рік.

Нещодавно очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що "витік" документів Міністерства оборони США не зможе нашкодити українському контрнаступу.