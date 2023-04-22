5 країн ЄС і Єврокомісія завтра продовжать переговори про розширення списку українських товарів, заборонених для імпорту

У неділю, 23 квітня продовжаться переговори Єврокомісії та міністрів сільського господарства п'яти країн ЄС про розширення списку товарів з України, які заборонені до імпорту, повідомляє RMF FM.

Йдеться про заміну односторонніх рішень на рішення Євросоюзу.

Обидві сторони не виключають швидку угоду. Компроміс може полягати в тому, щоб перевірити додаткові продукти, які хочуть внести у список, з можливістю блокування їх імпорту, якщо розслідування підтвердить проблеми на ринку.

Для Польщі, наприклад, дуже важливо заборонити імпорт чотирьох продуктів - пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку.

Тим часом Брюссель додатково пропонує 100 мільйонів євро для підтримки фермерів із Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини. Так, Польща отримає 39,3 млн євро, Румунія - 29,7 млн євро, Болгарія - 9,7 млн євро, Угорщина - 15,9 млн євро, а Словаччина - 5,2 млн євро.

Нагадаємо, напередодні, 21 квітня, п'ять держав-членів ЄС звернулися до Єврокомісії з вимогою заборонити імпорт ще більшої кількості продукції з України. Йдеться про соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти.

Днями Румунія встановила контроль на митниці для всіх сільгосптоварів товарів, які надходять з України. А Угорщина до 30 червня заборонила імпорт меду та низки м’ясних продуктів з України - загалом у переліку є 25 продуктів.