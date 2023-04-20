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Угорщина до 30 червня заборонила імпорт з України меду та низки м’ясних продуктів

Країна заборонила ввозити загалом 25 українських продуктів.

Угорщина до 30 червня заборонила імпорт з України меду та низки м’ясних продуктів
Фото: vashapasika.com.ua

Угорщина до 30 червня заборонила імпорт з України меду та низки м’ясних продуктів на додаток до зерна.

Про це пише Reuters з посиланням на апарат прем’єр-міністра країни.

Заборона Угорщини на імпорт основних зернових та сільськогосподарської продукції “включає загалом 25 продуктів, найважливішими з яких є зернові культури, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олія, мед та деякі м'ясні продукти”.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що країна й надалі контрольовано дозволятиме транзит українського зерна.

“Для Угорщини варто було вжити рішучих дій і захистити інтереси угорських фермерів”, − сказав він.

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Нагадаємо, Європейський союз готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії. Єврокомісія вживатиме заходів лише якщо уряди скасують свої поточні заходи, на що вони ще не погодилися. Передбачається, що імпорт продукції заборонять до червня, за винятком реекспорту в інші держави-члени ЄС або частини світу, сказала високопосадовиця ЄС.

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