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Данія і Нідерланди планують передати Україні 14 танків Leopard 2 на початку наступного року

При цьому влада Данії сподівається вже до кінця цього року поставити принаймні 80 танків Leopard 1.

Данія і Нідерланди планують передати Україні 14 танків Leopard 2 на початку наступного року
Ілюстративне фото: данські військові представили новий модернізований танк Leopard 2 A7, 12 листопада 2021
Фото: EPA/UPG

На початку наступного року Данія і Нідерланди планують передати Україні 14 танків Leopard 2. 

Про це повідомляє національне данське радіо.

Ці танки будуть передані на додаток до вже анонсованих 100 вживаних танків Leopard 1.

При цьому влада Данії сподівається вже до кінця цього року поставити принаймні 80 танків Leopard 1.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Данія передасть Україні артустановки Ceasar і близько сотні танків Leopard 1. Також стартували обговорення постачання танків Leopard 2, яких у Данії не дуже багато.

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