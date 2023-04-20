Мін’юст США хоче спрямовувати в Україну доходи від порушень експортного контролю

Конгрес США може надати Міністерству юстиції країни повноваження спрямовувати в Україну доходи, отримані від порушень експортного контролю.

Про це заявив керівник підрозділу Міністерства юстиції США, який відповідає за конфіскацію активів, пов’язаних з порушенням санкцій, Ендрю Адамс, пише Bloomberg.

Відомство наразі має повноваження лише передавати в Україну доходи від активів, конфіскованих наслідок ухилення від санкцій.

Зауваження Адамса прозвучали після того, як заступник генерального прокурора Ліза Монако звернулася з аналогічним зверненням до юридичного комітету Сенату раніше в середу.

З моменту створення у березні 2022 року групи KleptoCapture відбулися “арешти мегаяхт, обвинувачення олігархів та арешти їхніх посередників”. “Був величезний прогрес. У Тампі, Нью-Йорку, Х’юстоні та інших містах США було висунуто безліч звинувачень”, − сказав Адамс.

Деякі конфісковані активи, за його словами, можуть “надати Державному департаменту на користь України”.

Він додав, що посилення повноважень Конгресом дозволить Міністерству юстиції розширити програму, щоб “охоплювати доходи від кримінальних порушень” та “не залишати гроші на столі”.

Відповідаючи на запитання про спроби ухилитися від санкцій, Адамс сказав, що це “як вода на тротуарі − вона знайде тріщини. Наше завдання − виявити ці тріщини та заповнити їх якнайшвидше”.

У лютому американський Мін’юст подав цивільний позов про конфіскацію майна в Манхеттені, Хемптоні та Фішер-Айленді, штат Флорида, вартістю близько 75 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Монако повідомила, що Міністерство юстиції арештувало понад 500 мільйонів доларів активів російських олігархів та інших осіб, які підтримують російський режим і ухиляються від санкцій.

Раніше стало відомо, що Мін'юст США планує у найближчі місяці розпочати передачу Україні конфіскованих російських активів.

Торік прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що до 500 мільярдів доларів російських активів заморожено у країнах Заходу.