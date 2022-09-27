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На Заході заморожено до 500 млрд доларів російських активів, - Шмигаль

Україна лобіює ухвалення нової міжнародної угоди та зміни національних законодавств партнерів, аби конфісковані російські кошти стали основним ресурсом відбудови.

На Заході заморожено до 500 млрд доларів російських активів, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

До 500 мільярдів доларів російських активів заморожено на Заході.

Про це заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми лобіюємо прийняття нової міжнародної угоди та зміни національних законодавств партнерів, аби саме російські конфісковані кошти стали основним ресурсом нашої відбудови та європейської трансформації", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що покарання Росії має бути не лише фінансове та економічне.

"Всі російські воєнні злочинці включно з вищим керівництвом мають понести відповідальність. Ми не зупинимося, поки всі ці люди не опиняться на лаві підсудних міжнародного трибуналу. Питання створення такого трибуналу ми порушували у розмовах з прем’єрами Канади, Нової Зеландії та Японії, обговорювали з Президентом Латвії", - підкреслив прем'єр.

Він додав, що водночас із конфіскацію активів РФ та покаранням за її воєнні злочини Україна продовжує виступати за подальше посилення санкцій.

Нагадаємо, від 24 лютого Євросоюз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро.

Раніше Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо відшкодування Україні шкоди, завданої збройною агресією Російської Федерації. Для створення та впровадження механізму компенсації сформовано спеціальну робочу групу під головуванням керівника ОП Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабміну і провідні українські та іноземні юристи-міжнародники.

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