НБУ анонсував появу додаткового обсягу готівкової іноземної валюти в банках

Невдовзі до кас українських банків надійде додатковий обсяг готівкової іноземної валюти.

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку України.

"Сьогодні Національний банк України вчергове провів операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків. До обміну НБУ запропонував 100 млн дол. США та 100 млн євро", - розповіли в НБУ.

Згідно з результатами операцій з обміну доларів, участь взяв один із 14 системно важливих банків. Була затребувана вся сума. Щодо обміну євро, то участь взяв також один із 14 системно важливих, який обміняв 20 млн євро.

В Нацбанку підкреслили, що такі операції здійснюються для вирішення проблеми з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків. Ця нестача виникла через логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону.

"Загалом порівняно з початком вересня залишки готівки в касах банків істотно збільшилися й банки починають активніше задовольняти попит громадян у готівковій валюті. Національний банк стежить за ситуацією та має достатньо валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців. Крім того, банкам надано рекомендації збільшити обсяги завезення готівкової валюти", - наголосили в НБУ.

Нагадаємо, нещодавно НБУ заборонив бізнесу купувати валюту, не використавши спершу наявну. На думку банку, це мало зменшити попит на іноземну валюту та дати змогу зберегти міжнародні резерви.

Також Нацбанк провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий.