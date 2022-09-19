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​Курс гривні найближчим часом залишиться без змін, – Фурман

Наразі фіксований курс становить 36,6 грн за долар.

​Курс гривні найближчим часом залишиться без змін, – Фурман
заступник голови Ради НБУ Василь Фурман
Фото: Анна Стешенко

Валютний ринок стабілізувався, резерви зросли у серпні на 15%.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман, передає кореспондент LB.

"Ринок стабілізувався та без змін. З одного боку, НБУ не дає прогнозів щодо курсу гривні. Так було до війни, так і зараз. Водночас, якщо послухати думку експертів, що дуже добре розбираються у макроекономічних аспектах, то можна почути, що найближчим часом курс буде без змін. Я також дотримуюся цієї думки. Курсова політика НБУ буде залишатися такою", – заявив він.

За його словами, наразі ми маємо фіксований курс 36,6 грн за долар. Та в обмінних пунктах він також суттєво не відрізняється.

"Позитивно впливає на курс національної валюти стабілізація резервів та їх збільшення. У серпні вони склали 25,4 млрд доларів, тобто збільшилися приблизно на 15% порівняно з липнем. На це вплинули зовнішні надходження. Особливо у серпні. Це 4,7 млрд доларів зовнішньої допомоги, що дуже позитивно впливає на курс української гривні. Також позитивно впливає зменшення зовнішньоторговельного дефіциту та збільшення українського експорту. Ми сподіваємося, що «зернова угода» буде й надалі продовжена. Ми чули різні заяви нашого ворога, але сподіваємося, що угода буде діяти далі", – додав він.

Фурман нагадав, що у проєкті державного бюджету на 2023 рік не передбачена його монетизація. І це також буде позитивно впливати на економічну ситуацію, валютний курс та інфляційні очікування.

"Ми вже бачимо помірну різницю між готівковим та безготівковим курсом", – зазначив він.

 

Нагадаємо, продовження емісії грошей для покриття дефіциту бюджету веде до знецінення гривні через девальвацію та інфляцію та має низку дуже негативних, навіть катастрофічних довгострокових ефектів для України. Таку думку висловив голова НБУ Кирило Шевченко. 

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