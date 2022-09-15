Бюджет-2023: що буде з курсом гривні та інфляцією?

При цьому він зазначив, що проєкт сформовано на базі одного з 14 можливих сценаріїв розвитку подій і є «помірно песимістичним».

При цьому інфляція, тобто рівень зростання цін, цього року сягне трохи більше ніж 30%, наступного – 25-30%.

Кабінет Міністрів заклав у проєкті держбюджету на 2023 рік прогноз офіційного курсу національної валюти на рівні 42 грн за долар США. Однак чиновники визнають: наприкінці наступного року курс може становити 49 гривень за долар.

Головний орієнтир для інфляції – ситуація на фронті

Прем’єр відверто зазначив, що успіхи ЗСУ на сході покращили настрої фінансистів і ті не стали будувати всі свої розрахунки виключно на негативних сценаріях розвитку подій.

«У рамках цього макропрогнозу (на базі якого рахували бюджет. – LB.ua) економіка наступного року зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному. Середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень», – сказав Денис Шмигаль.

Фото: Надано пресслужбою

І додав, що залежно від того, як буде змінюватися ситуація на фронті, економіка у 2023 році може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10 і більше відсотків.

Так може бути й з іншими показниками – зокрема з тими самими рівнем інфляції та курсом гривні.

«Основні чинники інфляції, тобто зростання цін – тривалість війни. Ми всі сподіваємось, що активні бойові дії закінчиться наступного року. Тоді, якщо не брати апокаліптичні сценарії: ядерний удар, хімічне забруднення – наступного року інфляція буде близько 30%. Це за умови закінчення війни у 2023 році та допомоги від партнерів на рівні 3 млрд надходжень щомісяця, – припустив у розмові з LB.ua економічний експерт Тарас Козак. – Основною причиною інфляції зараз є емісія НБУ. Цього року вона визначена на рівні 400 млрд грн. Наступного року емісія теж буде, але суттєво менша. Курс цього року, за умови підтримки партнерів і надходжень коштів, буде нижчим від 40 грн за долар США. Наступного – близько 40 і вищим».

За даними, які озвучив Шмигаль, 40% із цих 400 млрд усе ще не емітовані НБУ, уряд розраховує на них як на подушку безпеки в разі раптових касових розривів через погіршення ситуації чи затримок в отриманні допомоги.

Тож серед основних чинників, які впливатимуть на рівень інфляції – характер і тривалість бойових дій.

Фото: facebook/24 ОМБр імені короля Данила

«Буде інфляція 30% чи 33-35% (цього року. – LB.ua)? По-перше, зараз її обчислення трошки ускладнено у зв’язку з тим, що є окупована територія і дані неточні. По-друге, ми не знаємо, як далі буде розвиватися ситуація з енергоносіями. По газу – це для нас найбільший виклик. Тому інфляція залишиться цього року на тому рівні, приблизно 30-33% за результатами цього року, – зазначив у коментарі для LB.ua економічний експерт Ілля Несходовський. – На наступний рік, як на мене, прогнозувати дуже важко. Дуже багато вагомих змінних. Причому це не незначні фактори, які можуть сколихнути стан справ, а це те, що може радикально змінити ситуацію… Тому інфляція у 2023 році має шанси бути меншою, ніж цього року – близько 20%, але розбіжність може бути дуже високою і її показники, відповідно, теж».

Його колега, економіст Олексій Кущ оцінює рівень зростання цін цього року в не менш ніж 30% і мінімум стільки само наступного.

«Сьогодні прогнозувати досить важко, бо економічна ситуація є похідною від стану справ на фронті», – розповів він LB.ua.

Фото: comments.ua Економіст Олексій Кущ

За його словами, якщо спробувати аналізувати за аналогіями 2014 року, звичайно, з урахуванням нинішніх масштабів, то можемо мати зростання цін цього та наступного роках навіть на 35%.

«Зараз більші втрати та масштаби військових дій, але й обсяги міжнародної фінансової допомоги значно більші. Ми вже отримали 17 млрд доларів США, з яких значна частина на безповоротній основі. І це нам допомагає стабілізувати валютні резерви і курс гривні. До того ж у нас мільйони громадян виїхали за кордон. І наслідком цього є зменшення внутрішньої платоспроможності, попиту і, відповідно, тиску на курс. Тож цього року цілком реальні 30% інфляції і вище. Як і наступного. Бо у 2014–2015 роках загалом було 70%, хоча ми цього разу не робили таких помилок, як тоді з «плаваючим» курсу, а зафіксували його», – зазначив він у коментарі для LB.ua.

Курс від допомоги

На тлі цього прогнози курсу гривні, який теж, серед іншого, впливає на рівень інфляції, обережні й у широких межах.

«До кінця року ми його (офіційний курс) очікуємо на рівні 37 грн (за долар США). Звичайно, з умовами емісії та інфляції в Європі та всьому світі ми очікуємо, що середньозважений курс наступного року буде в діапазоні 42 грн. Він буде коливатись. Яким він буде станом на кінець наступного року, передбачити неможливо, але для розрахунків обиралося лінійне зростання цього курсу, і це буде близько 49 (грн за долар США). Знову ж таки, аби не брати за основу «психологічний» рубіж у 50 грн», – констатував Денис Шмигаль.

Фото: Надано пресслужбою

Тобто коридор курсу національної валюти в офіційному прогнозі на 2023 рік доволі широкий – від 42 до 50 грн за долар США.

Чому так? Фактори, які впливають на нього, схожі на інфляційні, але мають іншу специфіку.

На стабільність курсу, на думку Олексія Куща – як 2022 року, так і наступного – буде впливати не тільки і не так ситуація на фронті, як рівень надходжень допомоги від міжнародних організацій і партнерів.

«Курс у нас зараз залежить від надходжень міжнародної фінансової допомоги. Якщо вона надходитиме прогнозовано, то значних коливань не буде. Тут буде так звана повільно текуча девальвація. Ми вже бачимо: сезонні коливання, як, наприклад, зменшення курсу влітку, що спостерігалися минулого року і перед цим, вони вже не відбуваються», – сказав він.

Натомість економіст Борис Кушнірук переконаний, що курс гривні наступного року залежатиме від ситуації на фронті, бо нині в України вкрай негативний торговельний баланс через втрати надходжень від експорту металургійної та аграрної продукції.

За його словами, те, скільки будуть давати за долар наступного року, дуже залежатиме від того, коли закінчиться активна фаза бойових дій: якщо агресора виженуть з півдня України та Донбасу – це фундаментальний фактор, який надалі позитивно впливатиме на очікування. «До того ж у цьому разі почнуть надходити більші кошти на відновлення», – зазначив він.