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Між Харковом і Балаклією з 15 вересня почне курсувати рейковий автобус, - Укрзалізниця

Залізничники оперативно відновили міст і десятки пошкоджених колій та контактних мереж.

Між Харковом і Балаклією з 15 вересня почне курсувати рейковий автобус, - Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця заявила, що повертає залізничне сполучення на деокуповану Харківщину. Завтра, 15 вересня, почне курсувати рейковий автобус між Харковом та Балаклією.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби УЗ.

Щоб відновити сполучення, залізничники оперативно відновили міст і десятки пошкоджених колій та контактних мереж. Поїзд №6403/6402 Харків — Балаклія — Харків вирушатиме щодня з Харкова о 7:00 та прибуватиме до Балаклії о 8:55. А Балаклії він вирушатиме о 9:15 та прибуває до Харкова об 11:10.

Також поїзд №6407/6404 вирушатиме щодня з Харкова о 15:50 та прибуватиме до Балаклії о 17:40. А з Балаклії вирушатиме о 18:00 та прибувати до Харкова о 19:55.  

Потяг робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.

Вартість проїзду з Харкова до Балаклії становитиме 29 грн. Придбати квиток можна в касах або ж у провідників.

Нагадаємо, Укрпошта почала доставку товарів на звільнені від росіян території Харківської області. Зокрема, автомобілі Укрпошта вже почали їздити у Балаклію.

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