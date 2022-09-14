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Німеччина передала Україні чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard

Всього Німеччина передала Україні 24 установки Gepard.

Німеччина передала Україні чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard
Фото: Мілітарний

Німецький уряд за останній тиждень передав Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Про це повідомляється у звіті уряду Німеччини.

Крім того, Німеччина передала Україні 65 рефрижераторів для медичних поставок.

Після цих поставок загальна кількість установок Gepard, які Німеччина надала Україні, досягла 24 штук, а кількість рефрижераторів – 67.

“Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками”, - наголосили в німецькому уряді. 

Нагадаємо, найближчим часом може бути оголошено ще один пакет безпекової допомоги Україні від США.

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