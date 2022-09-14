Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців

Їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці викрили працівницю одного з моргів Покровського району Донеччини, яка обкрадала загиблих українських захисників - забирала їхні банківські картки.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

До поліцейських звернулася жителька Чернівецької області й повідомила, що зафіксувала крадіжку коштів з картки її загиблого чоловіка-військовослужбовця.

Під час проведення оперативних заходів правоохоронці вийшли на працівницю моргу.

"Встановлено, що під час огляду тіла оборонця співробітниця установи виявила банківську карту та вирішила нею скористатися. Зловмисниця вирушила по крамницях. Витративши 5 тисяч гривень, жінка викинула картку до смітника", - розповіли в поліції.

Також з'ясувалося, що затримана причетна до іншого аналогічного злочину - витратила 4 тис. грн з картки іншого загиблого бійця.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Затриманій готуються оголосити підозру. Жінці загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше слідчі Національної поліції повідомили про підозру восьми росіянам, які мародерили в домівках у Київській області.

За перший місяць війни поліція зареєструвала понад 330 кримінальних проваджень за фактами мародерства.