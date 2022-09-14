Через обстріли росіян надважкою є ситуація на деокупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомив у соцмережах керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, у Князівці (Бериславський район) пошкоджено або зруйновано 100 відсотків будинків у Високопіллі такий відсоток становить 80. Тому людей просять покидати населені пункти.

"Перше, на чому ми наполягаємо у спілкуванні із людьми, приїжджаючи у звільнені села, – це негайна евакуація. Наша армія не обстрілювала окуповані території, тому страху таких обстрілів у місцевого населення немає. Через це евакуюватися одразу погоджуються не всі. А вже буквально через кілька днів, після обстрілів з боку окупантів, люди самі простять нас вивезти їх звідти", - зазначив Янушевич.

Він навів приклад із Миролюбівкою, що в Херсонському районі. 13 вересня в населеному пункті залишалося 104 жителі, а сьогодні цифра зменшилася до 47.

"Ми допомогли з евакуацією 22 людям, ще 35 - виїхали самі. Тим, хто залишається у деокупованих населених пунктах, ми намагаємося доставляти їжу, ліки, воду та інші гуманітарні вантажі", - додав Янушевич.

Нагадаємо, в Запорізькій області триває евакуація дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і маломобільних категорій населення.

А Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій щодня отримує сотні звернень від українців, які перебувають під окупацією і хочуть евакуюватися.