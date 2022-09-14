У Мінреінтеграції розповіли, в якому разі планують карати за отримання російського паспорта

За участі фахівців міністерства, а також ГПУ, СБУ, правозахисників і народних депутатів підготували відповідний законопроєкт.

Фахівці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Генпрокуратури, СБУ, а також правозахисники і народні депутати підготували законопроєкт, яким передбачили покарання за отримання російського паспорта.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МінТОТ.

Кримінальну відповідальність пропонують ввести за:

набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;

пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;

обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.

У міністерстві наголосили, що отримання російського паспорта на тимчасово окупованій території виправдане лише тоді, коли людина за допомогою цього "документа" намагається через Росію і треті країни повернутись у підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, раніше Верещук повідомляла, що її міністерство підготувало зміни до законодавства щодо примусової паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йшлося про позбавлення волі від 10 до 15 років з конфіскацією майна для уповноважених на виконання функцій держави осіб або представників місцевого самоврядування, які отримали громадянство чи документи країни-агресора.

Нещодавно активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли в Генічеську і Скадовську на Херсонщині листівки із закликом до жителів не брати російський паспорт.