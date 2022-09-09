Також активісти оприлюднили відео, як жителі тимчасово окупованих рашистами міст спалюють агітаційну продукцію окупантів.

Активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли в Генічеську і Скадовську на Херсонщині листівки із закликом до жителів не брати російський паспорт.

Про це йдеться на Telegram-каналі руху опору.

Також активісти оприлюднили відео, як жителі тимчасово окупованих рашистами міст спалюють агітаційну продукцію окупантів – газети і листівки.

Нагадаємо, днями активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли листівки на підтримку вчителів Херсонщини з текстом "Вчителі Херсону, тримайтесь! Ми пишаємось вами, ви найкращі!".

А рух опору "Січовики" адресував колаборантам на тимчасово окупованих територіях Запорізької області персональні листівки з натяком на наслідки співпраці з ворогом. Так, у Чернігівській територіальній громаді Запорізької області послання отримала Олена Щипенко: "Участь у референдумі – власноруч підписаний смертний вирок".