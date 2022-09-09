Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
Померла Королева Великобританії Єлизавета ІІ
Померла Королева Великобританії Єлизавета ІІ
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
ГоловнаСуспільствоПодії

Активісти руху опору "Жовта стрічка" розклеїли в окупованих Генічеську і Скадовську листівки проти паспортизації населення

Також активісти оприлюднили відео, як жителі тимчасово окупованих рашистами міст спалюють агітаційну продукцію окупантів.

Активісти руху опору "Жовта стрічка" розклеїли в окупованих Генічеську і Скадовську листівки проти паспортизації населення
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли в Генічеську і Скадовську на Херсонщині листівки із закликом до жителів не брати російський паспорт.

Про це йдеться на Telegram-каналі руху опору.

Також активісти оприлюднили відео, як жителі тимчасово окупованих рашистами міст спалюють агітаційну продукцію окупантів – газети і листівки.

Нагадаємо, днями активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли листівки на підтримку вчителів Херсонщини з текстом "Вчителі Херсону, тримайтесь! Ми пишаємось вами, ви найкращі!".

А рух опору "Січовики" адресував колаборантам на тимчасово окупованих територіях Запорізької області персональні листівки з натяком на наслідки співпраці з ворогом. Так, у Чернігівській територіальній громаді Запорізької області послання отримала Олена Щипенко: "Участь у референдумі – власноруч підписаний смертний вирок".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також