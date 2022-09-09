Піротехніки ДСНС України у Донецькій області розміновують сільськогосподарські угіддя від вибухонебезпечних предметів

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій вже обстежили територію площею близько 70 тисяч гектарів і знешкодили майже 200 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, йдеться на сайті МВС.

Єнін підкреслив, що гуманітарне розмінування є тривалим процесом, адже "ми говоримо про повернення життя на території, які ще нещодавно були забруднені вибухонебезпечними предметами".

"Тому в цьому питанні головне не швидкість – а якість", – зазначив перший заступник глави МВС.

Він додав, що від початку вторгнення Росії в Україну Київську область вдалося очистити на 75%. А ось ситуація у регіонах, де зараз тривають бойові дії, - набагато гірша.

Загалом, за словами Єніна, в Україні потенційно небезпечна територія через забруднення вибухонебезпечними становить близько 185 тисяч кв. км.

Перший заступник міністра внутрішніх справ закликав українців бути обережними при виявленні вибухонебезпечних предметів. Щоб повідомити про знахідку, можна скористатися додатком "Розмінування України".

Нагадаємо, зголосилася допомогти ДСНС із гуманітарним розмінуванням Програма розвитку ООН. Для купівлі спеціального майна та обладнання виділять близько 625 тисяч доларів.

Нещодавно за добу піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили та знешкодили 494 вибухонебезпечні предмети.