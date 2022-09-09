​На Одещині гранатометника "ДНР" засудили до 15 років тюрми за державну зраду

Майже вісім років воював проти України.

В Одеській області засудили жителя, який приєднався до терористичної організації "ДНР" і став гранатометником.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Зловмисника визнали винним за участь у терористичній організації та державну зраду. Суд виніс вирок позбавити його волі на 15 років і конфіскувати майно.

Прокурори довели, що в травні 2014 року засуджений приєднався до "ДНР" і майже вісім років воював проти українських військових, які були залучені в проведенні антитерористичної операції.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисник продовжив розпочате на посаді гранатометника у складі бойового підрозділу 11 окремого мотострілецького полку "ДНР". Брав участь у бойових діях на Донеччині, поки не потрапив у полон.

Засуджений воював проти ЗСУ в таких населених пунктах Донеччини, як Прохорівка, Кам'янське, Сонячне, Хлібодарівка, Донецьке, Вільне, Ближне, Бугаз, Новотроїцьке, Оленівка та Березове. Він також брав участь у їхній окупації росіянами.

Під час судового розгляду зловмисник визнав свою провину у вчиненні інкримінованих злочинів.

Нагадаємо, днями за матеріалами СБУ були засуджені два кулеметники "ЛНР", які обстрілювали позиції Збройних сил на сході України.

До речі, Росії не обмінює бойовиків з окупованої Луганщини, які потрапили в український полон.