Російські війська обстріляли центр і промзону Слов'янська

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у фейсбуці.

"Ніч знову пройшла неспокійно. Гучно було в центрі міста та у промзоні вул. Вокзальної. На щастя, обійшлося без жертв. Характер та кількість руйнувань зараз з'ясовуються", - сказав він. Голова ВЦА також закликав містян не ігнорувати можливості евакуюватися.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу в Слов’янську 7 вересня загинули троє людей, пошкоджено школу і будинок.