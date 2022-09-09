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Російські війська обстріляли центр і промзону Слов'янська

Голова ВЦА закликав містян не ігнорувати можливості евакуюватися.

Російські війська обстріляли центр і промзону Слов'янська
Фото: pravda.com.ua

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у фейсбуці.

"Ніч знову пройшла неспокійно. Гучно було в центрі міста та у промзоні вул. Вокзальної. На щастя, обійшлося без жертв. Характер та кількість руйнувань зараз з'ясовуються", - сказав він. Голова ВЦА також закликав містян не ігнорувати можливості евакуюватися.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу в Слов’янську 7 вересня загинули троє людей, пошкоджено школу і будинок.

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