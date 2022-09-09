Премʼєр-міністр Польщі Моравецький сьогодні відвідає Київ

Минулого разу він перебував в Україні з візитом у червні.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сьогодні відвідає Київ. Про це із посиланням на речника уряду Петра Мюллера пише Reuters.

"Буде декілька важливих зустрічей, важливі теми для обговорення щодо геополітичної ситуації, також енергетичний ринок, енергетика і військова безпека", – сказав він.

Польський премʼєр відвідував Україну минулого разу в червні. Він взяв участь у відкритті модульного містечка в Бородянці, яку російські окупанти майже знищили.

У серпні, напередодні Дня Незалежності, в Україні був президент Польщі. Анджей Дуда брав участь у саміті Кримської платформи. Він став єдиним закордонним лідером, який брав участь у заході в офлайні.

Польща під час повномасштабного вторгнення Росія надає українцям всебічну підтримку, зокрема й з озброєнням.