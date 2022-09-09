На Київщині планують встановити ще понад 250 камер з розпізнаванням обличчя

У громадських місцях Київської області встановлять ще 258 камер із розпізнаванням обличчя. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції області Андрій Нєбитов.

За його словами, техніка повинна допомогти у протидії ворожим диверсантам.

"258 додаткових камер із розпізнаванням обличчя планують встановити у громадських місцях на Київщині, що є надважливим елементом не тільки у виявленні правопорушень, але й у протидії ДРГ, а також оперативному пошуку диверсантів", – написав Нєбитов у Telegram.

Він також зазначив, що для збезпеки громадян на території області вже працює більше 90 поліцейських офіцерів громади.

"Щиро подякував головам ОТГ за тісну співпрацю та взаємодію, яка так важлива як під час ведення активних бойових дій, так і після деокупації районів Київщини", – додав Нєбитов.

Нагадаємо, з 16 травня в Україні відновили роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Однак, повідомлялося, що вони не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях.