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З 16 травня в Україні відновлять роботу камери фіксації порушень ПДР

Камери не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях. 

З 16 травня в Україні відновлять роботу камери фіксації порушень ПДР
Фото: kyivcity.gov.ua

З 16 травня в Україні відновлять роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

“Камери не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях. Наразі вони проходять тестування і з понеділка запрацюють, навіть, у тих населених пунктах, які раніше були окуповані армією рф”, – наголосив міністр внутрішніх справ.

Також міністр зазначив, що підрозділи Нацполіції, які були залучені у відсічі збройній агресії рф, у тих регіонах, де це можливо, уже повертаються до виконання безпосередньо поліцейських функцій, наприклад, патрулювання.

“Фіксація порушень ПДР – це одна зі складових частин забезпечення безпеки громадян. А також – це один із показників загальної цивілізованості держави”, – резюмував очільник МВС.

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