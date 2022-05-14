З 16 травня в Україні відновлять роботу камери фіксації порушень ПДР

З 16 травня в Україні відновлять роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

“Камери не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях. Наразі вони проходять тестування і з понеділка запрацюють, навіть, у тих населених пунктах, які раніше були окуповані армією рф”, – наголосив міністр внутрішніх справ.

Також міністр зазначив, що підрозділи Нацполіції, які були залучені у відсічі збройній агресії рф, у тих регіонах, де це можливо, уже повертаються до виконання безпосередньо поліцейських функцій, наприклад, патрулювання.

“Фіксація порушень ПДР – це одна зі складових частин забезпечення безпеки громадян. А також – це один із показників загальної цивілізованості держави”, – резюмував очільник МВС.