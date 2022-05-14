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Київські патрульні піймали водія трамвая у стані наркотичного сп'яніння

Інспектори склали на чоловіка протокол і відсторонили від кермування.

Київські патрульні піймали водія трамвая у стані наркотичного сп'яніння
Фото: facebook.com/kyivpatrol

Патрульні відділу безпеки дорожнього руху продовжують виявляти нетверезих водіїв, що надають послуги з перевезення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Так, в Києві на вулиці Попудренка інспектори зупинили водія трамвая, що здійснював перевезення пасажирів. Під час спілкування з кермувальником поліцейські виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння.

На вимогу патрульних пройти огляд на стан сп'яніння 35-річний водій відмовився у присутності свідків.

Інспектори склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відсторонили від кермування.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Нагадаємо, раніше в Києві поліцейські перегородили колію, щоб затримати п'яного водія трамвая.

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