Майже 40 посольств повернулися до Києва

Уже 38 іноземних представництв поновили роботу в Києві.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

У списку посольств та представництв, які відновили свою роботу є Британія, Канада, Франція, Німеччина, Литва, Туреччина, ЄС, ООН та інші.

«Це ще один доказ того, що наші партнери вірять у перемогу, майбутнє та перспективи України», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Українські дипломати подякували зарубіжним друзям за підтримку і висловили сподівання, що дуже скоро всі інші іноземні представництва повернуться до столиці.

Нагадаємо, що 13 травня керівники дипломатичних установ США, Великої Британії, Франції та Німеччини вперше від початку повномасштабної війни РФ проти України зустрілися у Києві.

8 травня посольство Канади поновило свою роботу у Києві. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо взяв участь у піднятті канадського прапора поблизу будівлі посольства.