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Родини захисників Маріуполя звернулися до Китаю з проханням допомогти в евакуації з Азовсталі

Вивезти наших бійців за процедурою екстракції могли б до Туреччини, але потрібно переконати Росію. 

Родини захисників Маріуполя звернулися до Китаю з проханням допомогти в евакуації з Азовсталі
Азовсталь
Фото: АЗОВ

Родини захисників Маріуполя закликали Китай допомогти в евакуації українських військових з заблокованого росіянами заводу Азовсталь.

На брифінгу 14 травня дружина одного з бійців Наталка Зарицька звернулася до лідера КНР Сі Цзиньпіна.

"Ми віримо, що сильний і благородний Китай здатний приймати нелегкі рішення в імʼя блага, адже стоїть на сторожі цінностей. Ми просимо вельмишановного Сі Цзіньпіна проявити велику любов, велику турботу про світові цінності, долучитися до порятунку захисників Маріуполя", – наголосила вона.

Зарицька вважає, що Україна, як і Китай, має спільну долю і спільний шлях.

"Ми віримо, що Китай не залишиться осторонь, що він не мовчатиме. Тож ми просимо вельмишановного Сі Цзиньпіна зробити все для порятунку світових цінностей", – наголосила дружина українського захисника. 

Батько воїна маріупольського гарнізону з полку "Азов" зазначив, що Україна просить вивезти тіла загиблих та поранених за процедурою екстракції – до третьої країни, нейтральної, де вони лишатимуться до кінця бойових дій в Україні.

"Ми просимо голову КНР вжити необхідних заходів для процедури екстракції, виступити третьою стороною та гарантом безпеки. Китай має вплив на Росію та персонально на Путіна. Часу у наших воїнів, героїв, майже не лишилося. З кожною хвилиною затягування ми позбавляємо їх шансу на життя", – заявив він.

Дружина ще одного захисника, військовослужбовиця морської піхоти, зазначила, що третьою країною, куди могли б вивезти людей з Азовсталі, може бути Туреччина. Президент Реджеп Ердоган не проти. 

Юлія Тарасенко, дружина воїна-прикордонника, повідомила, що Сі Цзиньпін – найвпливовіша людина, з якою рахується Росія. РФ і КНР мають тісні військові та економічні стосунки.

"Просимо Сі Цзиньпіна долучитися до перемовин щодо порятунку наших військовослужбовців із заводу Азовсталь до Туреччини", – наголосила вона. 

Якщо лідер КНР долучиться до процесу евакуації українців, то увійде в історію як людина, що боролася за демократію та світові цінності. 

На Азовсталі всі захисники мають поранення – важкі або середні. До бою не йдуть тільки ті, хто не може рухатися. 

Нагадаємо, росіяни не дають вивезти з території підприємства навіть поранених та загиблих бійців. На Азовсталі перебувають, зокрема, бійці "Азову", 36-ї бригади морської піхоти, прикордонники, правоохоронці.

Україна просить обміняти людей із важкими пораненнями на військовополонених росіян. Поки що мова йде про евакуацію 60 людей, стан яких важкий. 

Посередництво в евакуації українців з Азовсталі пропонували кілька країн, зокрема Туреччина та Греція, однак росіяни не погоджуються на пропоновані умови. 

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