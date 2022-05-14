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Окупанти обстріляли прикордонне село на Чернігівщині

Втрат серед особового складу немає.

Окупанти обстріляли прикордонне село на Чернігівщині
Фото: t.me/DPSUkr

Російські окупанти у суботу, 14 травня, обстріляли прикордонний населений пункт у Чернігівській області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Сьогодні зранку з боку рф окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Чернігівщині. Близько 06:30 надійшла інформація, що на околиці Блешні зафіксували 8 вибухів (приходів, попередньо - з міномета)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у командуванні, втрат серед особового складу та техніки немає.

Зазначимо, що Блешня розташована неподалік від міста Семенівка на Чернігівщині. Район межує з Климовським та Стародубським районами Брянської області рф.

Нагадаємо, що ввечері п’ятниці, 13 травня,  військовослужбовці Держприкордонслужби зафіксували п’ять розривів на околиці одного з прикордонних сіл Шосткинського району Сумської області. 

Унаслідок ворожого обстрілу 12 травня школи-інтернату в Новгороді-Сіверському, що в Чернігівській області, загинули троє людей. Ще 12 отримали поранення.

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