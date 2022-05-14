В Україні жертвами повномасштабного вторгнення Росії стали 227 дітей

В Україні станом на ранок 14 травня внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, загинули 227 дітей і понад 420 – отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними ОГП, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 45, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у місті Києві – 16, Житомирській – 15.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджені 1748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Національна поліція отримала звернення про зникнення 1 214 дітей.

Станом на ранок 13 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв вторгнення становило 226.