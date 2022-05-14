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З 24 лютого Нацполіція отримала звернення про зникнення більше 1200 дітей

На жаль, не всіх дітей правоохоронцям вдалось знайти.

З 24 лютого Нацполіція отримала звернення про зникнення більше 1200 дітей
Фото: Армія Інформ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Національна поліція отримала звернення про зникнення 1214 дітей

Про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук.

"У розшуку на сьогодні залишаються 90 дітей. На жаль, серед тих дітей, яких знайшли, двох знайшли мертвими", — сказала Герасимчук. 

Вона додала, що точно невідомо, скільки українських дітей загарбники примусово вивезли в РФ чи на тимчасово окуповані території.

За інформацією очільника МЗС Дмитра Кулеби, це 2 389 неповнолітніх.

Дар'я Герасимчук зазначила, що 218 дітей, поранених внаслідок бойових дій, продовжують лікуватися в закладах охорони здоров'я. Найбільша частина дітей, що отримували медичну допомогу через поранення - діти віком від 7 до 14 років. 93% з них зазнали мінно-вибухових або вогнепальних поранень, 14 дітям довелося ампутувати верхні чи нижні кінцівки.

Нагадаємо, понад 646 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося – 226. Однак зросла кількість поранених – 420.

Раніше повідомлялось, що росіяни почали допитувати дітей, які разом із батьками намагаються покинути Маріуполь.

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