Росіяни вбили ще одного мирного жителя Донеччини, - Павло Кириленко

За сьогодні, 13 травня, росіяни вбили ще 1 мирного мешканця Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Ще 12 людей сьогодні зазнали поранень внаслідок російських обстрілів”, - додав Кириленко.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як раніше повідомлялось, під ворожим вогнем опинилися громади Донецької області по всій лінії фронту.

Нагадаємо, 12 травня від російських обстрілів загинули 4 цивільних жителів Донеччини.