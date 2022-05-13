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Росіяни вбили ще одного мирного жителя Донеччини, - Павло Кириленко

Вбитий мирний мешканець жив у Авдіївці.

Росіяни вбили ще одного мирного жителя Донеччини, - Павло Кириленко
Фото: Донецька ОДА

За сьогодні, 13 травня, росіяни вбили ще 1 мирного мешканця Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Ще 12 людей сьогодні зазнали поранень внаслідок російських обстрілів”, - додав Кириленко.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як раніше повідомлялось, під ворожим вогнем опинилися громади Донецької області по всій лінії фронту.

Нагадаємо, 12 травня від російських обстрілів загинули 4 цивільних жителів Донеччини.

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