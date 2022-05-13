Фото: facebook.com/80brigade

Десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади під час спроби ворожих сил налагодити понтонну переправу і форсувати річку Сіверський Донець черговий раз завдала потужні удари по ворогу.

"У результаті були знищені понтони та зірвано 9 намагань переправи", – повідомляють на сторінці 80 одшб у фейсбуці.

Як зазначається, артилеристи-десантники, працюючи в щільній взаємодії з розвідкою, успішно виконали завдання і знищили щонайменше 73 одиниці техніки, зокрема танки Т-72, БМП, БМД, бронетранспортери, вантажні автомобілі та іншу спецтехніку.

Десантники розповіли, що, незважаючи на серйозні втрати, ворогу таки вдалось прорватись та переправити на другий берег частину своїх сил, закріпившись на північній околиці одного з населених пунктів.

"Тут у хід вступили штурмові підрозділи 80 бригади. Запеклі важкі бої тривали близько двох діб. Завдяки професіоналізму злагодженості та навичках особового складу в користуванні ПТРК "Джавелін" та NLAW наші бійці добре дали "по зубах" окупантам, які тікаючи вирішили залишити нам зброю та майно", – розповіли у бригаді.

Фото: facebook.com/80brigade

Фото: facebook.com/80brigade

Фото: facebook.com/80brigade

Зруйнувавши ворожий задум щодо форсування річки для подальшого наступу десантники знищили цілу батальйонно-тактичну групу загарбників.

"Тепер і від російської мотострілецької бригади, що вирішила ступити на нашу землю, залишилась лише згоріла та втоплена техніка й розкидані тіла, що довго гнитимуть на березі річки", – зазначили львівські десантники.

Раніше в Генштабі повідомили, що окупанти намагаються утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець.

Наприкінці квітня в Донецькій області підірвали залізничний міст через Сіверський Донець між Лиманом та Райгородком. Невдовзі загарбники з метою вдосконалення транспортної інфраструктури навели тут понтонно-мостову переправу.

У травні за 4 дні безуспішних спроб переправи через Сіверський Донець росіяни втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами.