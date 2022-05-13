Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ГоловнаСуспільствоВійна

​Українські військові вже вдев’яте завадили росіянам форсувати Сіверський Донець

Львівські десантники знищили щонайменше 73 одиниці ворожої техніки та цілу батальйонно-тактичну групу.

Фото: facebook.com/80brigade

Десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади під час спроби ворожих сил налагодити понтонну переправу і форсувати річку Сіверський Донець черговий раз завдала потужні удари по ворогу. 

"У результаті були знищені понтони та зірвано 9 намагань переправи", – повідомляють на сторінці 80 одшб у фейсбуці

Як зазначається, артилеристи-десантники, працюючи в щільній взаємодії з розвідкою, успішно виконали завдання і знищили щонайменше 73 одиниці техніки, зокрема танки Т-72, БМП, БМД, бронетранспортери, вантажні автомобілі та іншу спецтехніку. 

Десантники розповіли, що, незважаючи на серйозні втрати, ворогу таки вдалось прорватись та переправити на другий берег частину своїх сил, закріпившись на північній околиці одного з населених пунктів. 

"Тут у хід вступили штурмові підрозділи 80 бригади. Запеклі важкі бої тривали близько двох діб. Завдяки професіоналізму злагодженості та навичках особового складу в користуванні ПТРК "Джавелін" та NLAW наші бійці добре дали "по зубах" окупантам, які тікаючи вирішили залишити нам зброю та майно", – розповіли у бригаді.

Фото: facebook.com/80brigade

Фото: facebook.com/80brigade

Фото: facebook.com/80brigade

Зруйнувавши ворожий задум щодо форсування річки для подальшого наступу десантники знищили цілу батальйонно-тактичну групу загарбників.

"Тепер і від російської мотострілецької бригади, що вирішила ступити на нашу землю, залишилась лише згоріла та втоплена техніка й розкидані тіла, що довго гнитимуть на березі річки", – зазначили львівські десантники.

Раніше в Генштабі повідомили, що окупанти намагаються утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець.

Наприкінці квітня в Донецькій області підірвали залізничний міст через Сіверський Донець між Лиманом та Райгородком. Невдовзі загарбники з метою вдосконалення транспортної інфраструктури навели тут понтонно-мостову переправу.

У травні за 4 дні безуспішних спроб переправи через Сіверський Донець росіяни втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також