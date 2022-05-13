Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
ГоловнаСуспільствоОсвіта

​У МОН назвали дати національного мультипредметного тесту, який цього року замінить ЗНО

Тестування проходитиме в три сесії.

​У МОН назвали дати національного мультипредметного тесту, який цього року замінить ЗНО
Фото: pik.net.ua

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ, яким затверджено календарний план організації та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомляють на сайті МОН.

Тестування проходитиме в три сесії:

  • основна: 18 липня – 10 серпня;
  • додаткова: 16–20 серпня;
  • спеціальна: 12–16 вересня.

Зазначається, що якщо протягом основного періоду реєстрації створено реєстраційну картку учасника ЗНО, особа є потенційним учасником НМТ.

Для того, щоб мати змогу взяти участь у НМТ, з 20 травня до 7 червня на своїй інформаційній сторінці треба підтвердити своє бажання проходити тестування й обрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, у якому (або поблизу з яким) перебуватимете в період проведення НМТ. Ті випускники, які у визначений період не підтвердять свою участь у НМТ, не зможуть скласти тестування.

Також з 21 червня до 7 липня потрібно буде обов’язково уточнити своє місце перебування під час проведення основної сесії НМТ.

Охочим, які не мали можливості вчасно створити реєстраційну картку, можна буде це зробити з 10 до 20 червня, а потім 8–12 липня на своїй інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання проходити НМТ для участі в додатковій сесії тестування.

Ті, хто не матиме змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної сесій. Для цього потрібно подати заявку на участь у відповідній сесії тестування. Це можна буде зробити 1–10 серпня для участі в додатковій сесії, 1–7 вересня – для участі в спеціальній сесії.

До 12 липня 2022 року в зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж інших сесій НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування до 12 серпня (додаткова сесія) і 10 вересня (спеціальна сесія).

Інформацію про результати основної сесії НМТ буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 12 серпня 2022 року, додаткової сесії – до 21 серпня, спеціальної – до 19 вересня.

Нагадаємо, 1 квітня Міносвіти остаточно скасувало у 2022 році державну підсумкову атестацію та незалежне зовнішнє оцінювання. Замість нього буде проведено НМТ, який можна буде скласти і в Україні, і за кордоном, однак фізична присутність буде обов’язковою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також