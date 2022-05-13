​У МОН назвали дати національного мультипредметного тесту, який цього року замінить ЗНО

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ, яким затверджено календарний план організації та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомляють на сайті МОН.

Тестування проходитиме в три сесії:

основна: 18 липня – 10 серпня;

додаткова: 16–20 серпня;

спеціальна: 12–16 вересня.

Зазначається, що якщо протягом основного періоду реєстрації створено реєстраційну картку учасника ЗНО, особа є потенційним учасником НМТ.

Для того, щоб мати змогу взяти участь у НМТ, з 20 травня до 7 червня на своїй інформаційній сторінці треба підтвердити своє бажання проходити тестування й обрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, у якому (або поблизу з яким) перебуватимете в період проведення НМТ. Ті випускники, які у визначений період не підтвердять свою участь у НМТ, не зможуть скласти тестування.

Також з 21 червня до 7 липня потрібно буде обов’язково уточнити своє місце перебування під час проведення основної сесії НМТ.

Охочим, які не мали можливості вчасно створити реєстраційну картку, можна буде це зробити з 10 до 20 червня, а потім 8–12 липня на своїй інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання проходити НМТ для участі в додатковій сесії тестування.

Ті, хто не матиме змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної сесій. Для цього потрібно подати заявку на участь у відповідній сесії тестування. Це можна буде зробити 1–10 серпня для участі в додатковій сесії, 1–7 вересня – для участі в спеціальній сесії.

До 12 липня 2022 року в зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж інших сесій НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування до 12 серпня (додаткова сесія) і 10 вересня (спеціальна сесія).

Інформацію про результати основної сесії НМТ буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 12 серпня 2022 року, додаткової сесії – до 21 серпня, спеціальної – до 19 вересня.

Нагадаємо, 1 квітня Міносвіти остаточно скасувало у 2022 році державну підсумкову атестацію та незалежне зовнішнє оцінювання. Замість нього буде проведено НМТ, який можна буде скласти і в Україні, і за кордоном, однак фізична присутність буде обов’язковою.