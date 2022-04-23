Для проведення спрощеного ЗНО планують організувати три сесії, – Шкарлет

Для проведення національного мультипредметного тесту можуть організувати три сесії.
Про це Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив під час брифінгу в Українському медіацентрі.
Це планують зробити для охоплення максимальної кількості майбутніх студентів.
“Загалом діти зможуть зареєструватися на 28 спроб, тобто двічі на день”, – сказав Шкарлет.
Крім того, буде проведений імітаційний онлайн-тест тесту, щоб учасники змогли оцінити свій рівень знань.
Нагадаємо, тест складатиметься із завдань з математики, української мови та історії України.
На нього зареєструвалося більше ніж 320 тисяч дітей.
Спрощене ЗНО можна буде скласти і в Україні, і за кордоном, однак фізична присутність буде обов’язковою.