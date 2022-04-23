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Для проведення спрощеного ЗНО планують організувати три сесії, – Шкарлет

Це робиться для охоплення максимальної кількості студентів.

Для проведення спрощеного ЗНО планують організувати три сесії, – Шкарлет
Фото: mon.gov.ua

Для проведення національного мультипредметного тесту можуть організувати три сесії.

Про це Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив під час брифінгу в Українському медіацентрі.

Це планують зробити для охоплення максимальної кількості майбутніх студентів. 

“Загалом діти зможуть зареєструватися на 28 спроб, тобто двічі на день”, – сказав Шкарлет.

Крім того, буде проведений імітаційний онлайн-тест тесту, щоб учасники змогли оцінити свій рівень знань.

Нагадаємо, тест складатиметься із завдань з математики, української мови та історії України.

На нього зареєструвалося більше ніж 320 тисяч дітей.

Спрощене ЗНО можна буде скласти і в Україні, і за кордоном, однак фізична присутність буде обов’язковою.

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