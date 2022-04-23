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Після обстрілу Одеси Кулеба закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму

"Жодного бізнесу, ніяких контактів, жодних культурних проєктів".

Після обстрілу Одеси Кулеба закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму
Фото: EPA/UPG

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав визнати Російську Федерацію державою, яка підтримує тероризм. Він зробив свою заяву після ракетного обстрілу Одеси росіянами.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі - терор. Росія має бути визначена державою, яка спонсорує тероризм. Після цього повинна бути відповідна реакція. Жодного бізнесу, ніяких контактів, жодних культурних проєктів. Нам потрібна стіна між цивілізацією і варварами, які стріляють ракетами по мирних містах", - йдеться в дописі Кулеби.

Нагадаємо, що 23 квітня російські окупанти випустили щонайменше шість крилатих ракет по Одесі. В одному з густонаселених районів почалася пожежа в житловому будинку. 

19 квітня стало відомо, що США розглядають можливість визнати РФ державою-спонсором тероризму. Оголошення Росії державою-спонсором тероризму може мати ряд наслідків, зокрема, запровадження економічних санкцій проти держав, які продовжують вести бізнес з РФ, заморожування активів Москви в США, включаючи нерухомість, і заборону на різноманітний експорт товарів подвійного призначення.

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