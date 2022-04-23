ГУР оприлюднило список воєнних злочинців окупантів, які діють під Маріуполем

ГУР МО України здобуло список воєнних злочинців 117-го окремого полку морської піхоти каспійської флотилії, що скоюють вбивства, знущання над мирними жителями України на Запорізькому та Маріупольському напрямках.

Про це повідомляють українські розвідники на своїй сторінці у Facebook.

З іменами 1963 воєнних злочинців 117-го окремого полку морської піхоти в складі 58-ї армії, що скоюють вбивства, знущання над мирними жителями України, можна ознайомитись за цим посиланням.

Серед цих злочинців командир полку, артилеристи, навідники та інші морські піхотинці, які причетні до вбивств українців. Проте у ГУР впевнені, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі вони постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, що для фіксування злочинів окупантів створено чат-бот в Телеграмі Stop Russian aggression @stop_ru_aggression_bot.

А 4 квітня головне управління розвідки Міноборони України здобуло список російських військовослужбовців, які скоїли воєнні злочини проти народу України у місті Буча на Київщині.