Чернігівщину знову обстріляли з території Росії, прикордонники не постраждали

Близько 10 гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від села Сеньківка.

Росія обстріляла Чернігівську область зі своєї території.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Учора ввечері з російської федерації обстріляли українську територію на ділянці відділу «Гірськ» Чернігівського прикордонного загону. Близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від прикордонного села Сеньківка", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначили, що це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того як захисники Українивигнали загарбників з області. Двічі з трьох попередніх обстрілів ворог також цілив на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але тоді - з мінометів.

Прикордонні наряди під час вказаних обстрілів не постраждали.

Нагадаємо, 14 квітня Росія нанесла ракетний удар по Чернігівщині, використавши заборонене міжнародним правом озброєння. А 15 квітня - двічі обстріляла позиції українських прикордонників.