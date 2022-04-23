У телефонній розмові окупант переконує свою матір, що війна "йде йому на користь", а сам він - "спокійний як Чикатило".

Для війни в Україні Російська Федерація поповнює свою армію психічно хворими юнаками.

Про це свідчить перехоплена Службою безпеки розмова російського військового з матір'ю.

Жінка переживає за здоров’я сина, який страждає психічними розладами, і питає, як він себе почуває. Окупант переконує її, що все добре, а війна "йде на користь".

"Ч моими психическими расстройствами это (війна, - ред.) очень даже на пользу идет... Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…", - каже військовий.

Така відповідь налякала навіть його матір.

"Тільки психопати здатні творити такі звірства, які ми побачили у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших містах України… Пробачити таке неможливо. Російські загарбники обов’язково відповідатимуть за всі злочини, які вони вчинили на нашій землі. Слідчі та оперативні підрозділи СБУ активно над цим працюють", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, Росія вручає медалі своїм солдатам за розстріли мирних українців і цим заохочує звірства армії.