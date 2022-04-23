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Окупанти вбили у Бучі 412 людей, - Федорук

Ці дані будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів.

Окупанти вбили у Бучі 412 людей, - Федорук
Фото: EPA/UPG

На території Бучі закінчується ексгумація тіл громадян, які загинули під час окупації.

Про це повідомив у Facebook мер міста Анатолій Федорук.

«У нас у Бучі закінчується важливий і складний процес – збір та ексгумація тіл загиблих і померлих на території Бучанської громади. Цифра, яку маємо станом на сьогодні – 412. Але її все ще будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів, які працюють без вихідних. Це означає, що кожен третій загиблий в Київській області – з Бучі. Ми все ще рахуємо поранених», - заявив мер міста.

За його словами, серед жертв загарбників є вбиті, застрелені і закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька захисників зі Збройних Сил України.

«Тепер головне завдання, яке поставив перед комунальниками, – ідентифікувати кожного», - заявив Федорук.

Мер додав, що Бучанська міськрада забезпечує всі родини загиблих необхідною атрибутикою. У комунальній ритуальній службі є труни, хрести, вінки та таблички.

«Також є необхідна кількість місць на цвинтарі по вулиці Депутатській. Все безкоштовно – за рахунок бюджету громади. За це відповідає керівник ритуальної служби Капличний Сергій. Ми хочемо допомогти родинам поховати загиблих протягом найближчого тижня – до поминальних днів», - йдеться у дописі мера міста.

Нагадаємо, що Росія перекинула в Маріуполь своїх солдатів, які чинили звірства в Бучі.

21 квітня у деокупованій Бучі почали встановлювати вікна у постраждалих від російської навали будинках.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, загалом у Київській області більш ніж 800 цивільних вбито цілими сім'ями.

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