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У Бучі почали встановлювати вікна, у Гостомелі триває прибирання, – Тимошенко

Загалом прибрано понад 300 км вулиць Київщини

У Бучі почали встановлювати вікна, у Гостомелі триває прибирання, – Тимошенко

У деокупованій Бучі почали встановлювати вікна у постраждалих від російської навали будинках. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Гостомель – продовжується прибирання міста», - додав він.

Тим часом Укравтодор відзвітував про те, як відбудовують Київщину. За повідомленням відомства, уже прибрано 113 км вулиць Ірпеня, 33,8 км – Бучі, 20,3 – Бородянки, 8,1 – Ворзеля, 4,25 – Гостомеля.

Загалом прибрано понад 300 км вулиць Київщини, повідомляють в Укравтодорі.

Також приведено до ладу автошляхи державного значення: М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель, Р-30 під’їзд до м. Ірпінь, Т-10-01 Ворзель – Забуччя, Т-10-02 Демидів – Гостомель, Т-10-19 Феневичі – Бородянка – Макарів – Бишів.

Відновлено і рух на 6 переправах області, інформують у Службі автодоріг.

«380 працівників та 130 одиниць техніки ретельно прибирають звільнені від російських окупантів передмістя Києва», – йдеться у повідомленні Укравтодору.

Щодо електроенергії, то за минулу добу електромонтери полагодили частину мереж середньої та низької напруги у 26 населених пунктах області і повернули світло для 1 390 родин у Київській області, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Повністю відновлені мережі 10 кВ у Ладижичах та частково у селах Гута Межигірська та Синяк Вишгородського району, додає він.

Також у Бучанському районі частково відновлені лінії 10 кВ у смт Макарів і Ворзель та селах Михайлівка-Рубежівка і Калинівка.

У Макарівській громаді заживили вузол зв’язку та високовольтну лінію, що забезпечує електроенергією цей район. Це дозволить підвищити надійність електропостачання в цій частині Київщини.

Без світла ще залишаються 119 населених пунктів та 76 тисяч домогосподарств у Київській області.

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