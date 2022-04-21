США запускають нову програму для українських біженців

"Ми прискоримо цей процес, аби українці з Європи могли мігрувати до США".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про нову програму "Єдність на підтримку України". Вона дозволить українським біженцям емігрувати з Європи безпосередньо до США за прискореною процедурою.

Про це Байден сказав 21 квітня у заяві щодо ситуації в Україні, передає РБК-Україна.

"Я сьогодні оголошую про програму "Єдність на підтримку України" для того, щоб українці, які рятуються, могли прибувати безпосередньо до США. Це нова гуманітарна програма, яка доповнить інші юридичні механізми надання допомоги біженцям. Ми прискоримо цей процес, аби українці з Європи могли мігрувати до США. Особливо ті, хто має спонсори, або ті, хто має тут родичів. Процедуру прийому українських біженців буде прискорено", – розповів президент США.