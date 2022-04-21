СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
ГоловнаСуспільствоВійна

США запускають нову програму для українських біженців

"Ми прискоримо цей процес, аби українці з Європи могли мігрувати до США". 

США запускають нову програму для українських біженців
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про нову програму "Єдність на підтримку України". Вона дозволить українським біженцям емігрувати з Європи безпосередньо до США за прискореною процедурою.

Про це Байден сказав 21 квітня у заяві щодо ситуації в Україні, передає РБК-Україна.

"Я сьогодні оголошую про програму "Єдність на підтримку України" для того, щоб українці, які рятуються, могли прибувати безпосередньо до США. Це нова гуманітарна програма, яка доповнить інші юридичні механізми надання допомоги біженцям. Ми прискоримо цей процес, аби українці з Європи могли мігрувати до США. Особливо ті, хто має спонсори, або ті, хто має тут родичів. Процедуру прийому українських біженців буде прискорено", – розповів президент США.

Днями Сполучені Штати Америки запровадили анонсований на початку березня статус тимчасового захисту для громадян України (Temporary Protected Status), які фізично знаходились в країні. Рішення було ухвалено на прохання української сторони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також