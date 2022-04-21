Іспанський прем'єр повідомив про відправку 200 тонн боєприпасів Україні

"Ми хочемо, щоб війна скінчилася перемогою України", - заявив Педро Санчес.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що його країна надає нашій державі військову допомогу - з іспанського порту вже вирушив корабель "Ізабель", на борту якого - 200 тонн боєприпасів, а також броньовані транспортні засоби.

Про це Санчес сказав на брифінгу після свого візиту до Києва.

"Корабель має 30 вантажівок, і 10 навантажені військовими матеріалами", - додав прем'єр.

Глава іспанського уряду підкреслив, що це найбільший вантаж, який його країна відправляла раніше. Також Педро Санчес повідомив, що раніше Іспанія надала Україні 170 тонн військового спорядження, зброї.

Прем'єр зазначив, що Іспанія продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні та приймати біженців, а також підтримує всі санкції проти РФ. Санчес також повідомив, що Іспанія перерахувала в Європейський фонд миру 120 млн євро.

"Ми хочемо, щоб ця війна скінчилася перемогою України", - наголосив Педро Санчес.

Нагадаємо, на початку березня Іспанія анонсувала передачу Україні наступального озброєння.

Того ж місяця влада Іспанії арештувала яхту російського олігарха вартістю 140 млн доларів, яка стояла в порту Барселони.